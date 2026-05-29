Vannacci ritorna a Messina | nuova sede e appuntamento pubblico sullo Stretto

Roberto Vannacci si prepara a tornare a Messina, annunciando una nuova sede e un evento pubblico sullo Stretto. Dopo aver tenuto una tappa a Catania con più di 600 partecipanti, il suo tour siciliano prosegue con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori supporter e cittadini. La visita include un appuntamento pubblico e l’apertura di una sede nel territorio messinese, senza dettagli su date o orari specifici.

Roberto Vannacci prepara l’arrivo a Messina e provincia dopo la tappa inaugurale del suo tour siciliano a Catania, dove ha riunito oltre 600 persone tra sostenitori, curiosi e militanti. Un avvio di campagna politica accompagnato da applausi, selfie e slogan, con il generale che ha ribadito la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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