Vangelo del 29 maggio 2026 | non rimandare a domani i frutti della fede
Il Vangelo del 29 maggio 2026, tratto da Marco, sottolinea l’importanza di agire subito e non rimandare i risultati della propria fede. Don Luigi Maria Epicoco invita a evitare di vivere di apparenze, evidenziando che il momento per dare frutti concreti è il presente. La riflessione si concentra sulla necessità di agire senza procrastinare, sottolineando che i frutti della fede devono essere prodotti nel qui e ora.
Nella sua riflessione sul testo di Marco, Don Luigi Maria Epicoco ci invita a non vivere di sole apparenze, ricordandoci che il momento di dare frutti concreti è adesso. La pagina della liturgia di oggi sembra quasi descrivere una di quelle “giornate no” che capitano a ognuno di noi, in cui ogni cosa sembra andare per il verso sbagliato. Attraverso il commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco, scopriamo però che i gesti apparentemente severi di Gesù – dalla maledizione del fico sterile alla cacciata dei mercanti dal tempio – nascondono un insegnamento profondissimo e urgente. Il sacerdote ci conduce oltre l’apparenza della cronaca per metterci di fronte a una verità scomoda ma vitale: troppo spesso viviamo rimandando il momento di fare sul serio, convinti di avere sempre del tempo a disposizione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
22 Maggio Vangelo del Giorno Commento Benedizione Liturgia della Parola
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