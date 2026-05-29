Vangelo del 29 maggio 2026 | non rimandare a domani i frutti della fede

Notizia in breve

Il Vangelo del 29 maggio 2026, tratto da Marco, sottolinea l’importanza di agire subito e non rimandare i risultati della propria fede. Don Luigi Maria Epicoco invita a evitare di vivere di apparenze, evidenziando che il momento per dare frutti concreti è il presente. La riflessione si concentra sulla necessità di agire senza procrastinare, sottolineando che i frutti della fede devono essere prodotti nel qui e ora.