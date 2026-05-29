Vandalismo a Corviale | il vescovo legge il gesto nel disagio sociale
Nella parrocchia di San Paolo a Corviale, un atto di vandalismo ha danneggiato alcune strutture interne. Il gesto è stato interpretato come espressione di disagio sociale, secondo il commento del vescovo. Il Vicariato di Roma ha però chiarito che si tratta di un episodio isolato e ha smentito eventuali collegamenti con altre tensioni o contestazioni più ampie nella zona. Nessuna persona è stata identificata o denunciata finora.
? Domande chiave Cosa è successo realmente all'interno della parrocchia di San Paolo?. Quali dettagli ha dovuto smentire il Vicariato di Roma?. Perché il vescovo vede nel vandalismo un grido di disagio?. Come reagirà la comunità di Corviale dopo i danni subiti?.? In Breve Danni all'altare con olio e imbrattamenti nei locali del catechismo di via Poggio Verde.. Vicariato smentisce contaminazioni con feci nell'aula liturgica di San Paolo della Croce.. Il sacerdote Giacobbe Elia non appartiene alla diocesi di Roma né è esorcista.. Il vescovo Sparapani collega il vandalismo al degrado urbano del quartiere Corviale.. Il vescovo ausiliare di Roma... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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