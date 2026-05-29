Vandalismo a Corviale | il vescovo legge il gesto nel disagio sociale

Notizia in breve

Nella parrocchia di San Paolo a Corviale, un atto di vandalismo ha danneggiato alcune strutture interne. Il gesto è stato interpretato come espressione di disagio sociale, secondo il commento del vescovo. Il Vicariato di Roma ha però chiarito che si tratta di un episodio isolato e ha smentito eventuali collegamenti con altre tensioni o contestazioni più ampie nella zona. Nessuna persona è stata identificata o denunciata finora.