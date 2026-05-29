Valle dei Templi weekend lungo tra visite guidate e percorsi sotterranei

Durante il fine settimana lungo, la Valle dei Templi sarà animata da visite guidate e percorsi sotterranei. Le giornate sono soleggiate e il clima invita a passeggiare tra i resti antichi. Numerosi turisti e cittadini si sono radunati tra le strutture archeologiche, creando un' atmosfera estiva. La natura circostante è rigogliosa, contribuendo a un ambiente vivace e frequentato. La zona si prepara a ricevere visitatori durante tutto il weekend.

Un fine settimana lungo in cui la Valle dei Templi sembrerà immersa nell'estate: giornate assolate, natura rigogliosa, turisti e cittadini che si riversano tra i templi. Per chi vuole approfondire la conoscenza del sito archeologico, ecco pronte le consuete visite didattiche.Domani e domenica (30. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Valle dei Templi Agrigento Cerimonia di accensione del tripode, spettacolo dei droni Concordia Mundi

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