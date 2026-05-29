Valle d’Aosta | via libera a memoria sicurezza e nuovi assunti

Notizia in breve

La regione ha approvato nuove norme che facilitano la trasformazione di edifici in alloggi stagionali e introducono misure per migliorare la sicurezza e la memoria storica. Sono stati autorizzati nuovi assunti nel settore sanitario e adottate regole per l’assistenza nelle aree isolate. Le modifiche mirano a rendere più efficiente il sistema di assistenza nei borghi remoti e a favorire la riqualificazione di strutture abitative per il turismo stagionale.