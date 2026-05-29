Valle d’Aosta | via libera a memoria sicurezza e nuovi assunti
La regione ha approvato nuove norme che facilitano la trasformazione di edifici in alloggi stagionali e introducono misure per migliorare la sicurezza e la memoria storica. Sono stati autorizzati nuovi assunti nel settore sanitario e adottate regole per l’assistenza nelle aree isolate. Le modifiche mirano a rendere più efficiente il sistema di assistenza nei borghi remoti e a favorire la riqualificazione di strutture abitative per il turismo stagionale.
? Punti chiave Come cambierà l'assistenza sanitaria per chi vive nei borghi isolati?. Quali nuove regole permetteranno di trasformare edifici in alloggi per stagionali?. Come funzionerà la nuova rete radio digitale per le emergenze montane?. Chi riceverà i fondi per il miglioramento genetico del bestiame?.? In Breve 1,5 milioni di euro per il miglioramento genetico di bovini, ovini e caprini.. 3,5 milioni di euro stanziati per il bando Ricerca 2026 alle imprese locali.. Nuova rete radio digitale TETRA2 per la Protezione civile nel periodo 20262028.. 7.000 euro al CRIA per libri di testo gratuiti per corsi adulti 20262027.. La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato venerdì 29 maggio 2026 una serie di delibere che toccano la memoria storica, l’agricoltura e i servizi ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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