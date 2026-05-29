A Foiano, la rassegna “Valdichiana Reading” continua al Valdichiana Designer Village fino al 27 giugno. La manifestazione, dedicata a scrittura e lettura, coinvolge autori, divulgatori e artisti in incontri e presentazioni. La struttura si trasforma in un punto di incontro tra pubblico e professionisti del settore, creando un ponte tra autori e lettori. La rassegna si svolge nel cuore del Valdichiana Designer Village, attirando visitatori e appassionati fino alla fine di giugno.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Prosegue al Valdichiana Designer Village “Valdichiana Reading”, la rassegna dedicata al mondo della scrittura e della lettura che, fino al 27 giugno, trasforma il Village in uno spazio di incontro tra autori, divulgatori, artisti e pubblico. Un calendario di appuntamenti pensato per chi ama le storie, da ascoltare, leggere e raccontare, attraverso incontri, live talk, spettacoli, workshop e momenti di confronto dedicati alla cultura contemporanea. La manifestazione, in collaborazione con la libreria ‘Giunti al Punto’, inaugurata il 25 e 26 aprile con gli appuntamenti dedicati allo scrittore Davide Longo, continua con nuovi protagonisti e nuove occasioni di dialogo, coinvolgendo lettori di tutte le età in un percorso che intreccia letteratura, divulgazione, attualità e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdichiana Reading, la rassegna che lascia il segno a Foiano

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