Vado al Massima rassegna cinematografica all' aperto

Notizia in breve

Durante la rassegna cinematografica all'aperto, un luogo storico è stato trasformato in un presidio culturale. La programmazione ha visto proiettare film di alta qualità artistica, coinvolgendo il pubblico con iniziative inclusive. L’evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno partecipato alle proiezioni e alle attività correlate. Nessun incidente o problema segnalato durante le serate. La manifestazione continuerà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti.