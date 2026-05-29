Vado al Massima rassegna cinematografica all' aperto
Durante la rassegna cinematografica all'aperto, un luogo storico è stato trasformato in un presidio culturale. La programmazione ha visto proiettare film di alta qualità artistica, coinvolgendo il pubblico con iniziative inclusive. L’evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno partecipato alle proiezioni e alle attività correlate. Nessun incidente o problema segnalato durante le serate. La manifestazione continuerà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti.
Trasformare un luogo storico in un presidio culturale attivo attraverso una programmazione cinematografica capace di coniugare qualità artistica, inclusività e partecipazione. È questo l’obiettivo di “Vado al Massima”, il progetto di programmazione cinematografica ideato dall’Associazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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