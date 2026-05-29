Vado al Massima | cinema e comunità a Roma

Da ezrome.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rassegna cinematografica gratuita si svolge all’aperto a Roma, offrendo proiezioni, incontri e presentazioni rivolti alla comunità locale. L’evento si chiama Vado al Massima ed è dedicato alla promozione del cinema e all’interazione tra pubblico e professionisti del settore. La manifestazione si svolge in spazi aperti e coinvolge diverse attività legate alle pellicole proiettate.

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Cosa: Vado al Massima, rassegna cinematografica gratuita all’aperto dedicata alla comunità, con proiezioni, incontri e presentazioni. Dove e Quando: Al Parco Casale della Massima (Via Alfonso Gatto 39, Roma), dal 5 al 7 giugno 2026 per la prima fase estiva. Perché: Per riqualificare un luogo storico del quartiere trasformandolo in un presidio culturale, unendo la magia della settima arte alla convivialità e alla partecipazione cittadina. L’estate romana si arricchisce di nuove e preziose iniziative dedicate alla condivisione e alla settima arte. In un’epoca in cui la fruizione culturale tende spesso a isolarsi nei salotti domestici, nasce l’urgenza di riportare le persone a vivere attivamente gli spazi comuni della città. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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