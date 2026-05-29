Vacheron Constantin riapre la sua boutique nel cuore di Milano
La boutique di Vacheron Constantin nel Quadrilatero della Moda di Milano riapre con nuovi allestimenti. L’evento si svolge nel centro della zona dedicata allo shopping di lusso, con la presenza di clienti e appassionati. La riapertura include anche l’esposizione di nuovi modelli dell’azienda svizzera. La boutique si trova in una delle vie più prestigiose della città, con un’area dedicata alle collezioni più recenti.
Nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda a Milano, l’eccellenza orologiera svizzera incontra lo spirito e il design della cultura locale. Vacheron Constantin, la più antica manifattura al mondo con oltre 270 anni di attività ininterrotta, annuncia con orgoglio la riapertura ufficiale della sua storica boutique situata in Via Verri 9b. Inaugurato esattamente dieci anni fa, questo spazio esclusivo si presenta oggi al pubblico completamente rinnovato, adottando codici progettuali inediti che offrono un’interpretazione profondamente contemporanea e sofisticata dell’identità della Maison. Lo spazio si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 95 metri quadrati distribuiti con armonia su due livelli distinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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