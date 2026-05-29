Va in giro per la Brianza a spaccare i finestrini delle auto e a rubare la spesa | arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto i finestrini di diverse auto e aver rubato la spesa lasciata all’interno. Le forze dell’ordine hanno identificato il soggetto grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’arresto è stato effettuato in una zona residenziale della regione, dove si erano verificati i furti. L’indagato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto e danneggiamento. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi simili.