Va in giro per la Brianza a spaccare i finestrini delle auto e a rubare la spesa | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto i finestrini di diverse auto e aver rubato la spesa lasciata all’interno. Le forze dell’ordine hanno identificato il soggetto grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’arresto è stato effettuato in una zona residenziale della regione, dove si erano verificati i furti. L’indagato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di furto e danneggiamento. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi simili.
Va in giro per la Brianza a spaccare i finestrini delle auto e a rubare la spesa lasciata all’interno della macchina. Ma i carabinieri lo fermano e lo arrestano. É successo sabato 23 maggio a Cesano Maderno dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne residente a Seveso. L'uomo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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