Shrey Parikh ha vinto il torneo nazionale di spelling, diventando il campione di lingua più veloce d’America. Durante la gara, si avvicinava al microfono con le mani tremanti, mentre gli occhi si fissavano sulla lista di parole da pronunciare. Con concentrazione, ha scandito le lettere e superato gli avversari, conquistando il titolo. La competizione si è svolta davanti a un pubblico di spettatori e giudici.

Shrey Parikh sentiva il suo corpo tremare per il nervosismo e i dubbi ogni volta che si avvicinava al microfono dello Scripps National Spelling Bee, la prova finale di una gara di ortografia competitiva negli Usa durata sei anni segnata da trionfi e crepacuore che sapeva poteva finire in qualsiasi momento. Poi ha ascoltato il pronunciatore Jacques Bailly, e il suo linguaggio del corpo austero è svanito mentre annuiva vigorosamente, dicendogli che, sì, conosceva tutte le parole che gli era stato chiesto di scrivere. Shrey è arrivato come favorito e se ne è andato come campione nazionale di Spelling Bee, sopravvivendo a un gruppo profondo ed esperto di finalisti e battendo Ishaan Gupta in un tie-break fulmineo finito non appena Shrey ha pronunciato la sua prima parola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Shrey Parikh conquista il torneo nazionale di spelling: è sua la lingua più veloce d'America

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