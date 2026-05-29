Le autorità statunitensi hanno imposto sanzioni al braccio commerciale dell’Iran, puntando a bloccare il trasporto di petrolio iraniano. Le navi coinvolte utilizzano rotte clandestine, chiamate “navi ombra”, per evitare i controlli. Tra le società di Hong Kong coinvolte nel trasporto ci sono alcune che operano come intermediari, facilitando il trasferimento del greggio senza essere immediatamente visibili. Le autorità monitorano le rotte e le attività di queste compagnie.

? Punti chiave Come fanno le navi ombra a trasportare il petrolio iraniano?. Chi sono le società di Hong Kong coinvolte nel trasporto?. Quali rotte utilizzano i mercantili per aggirare i blocchi americani?. Come influiranno queste sanzioni sulle entrate militari dei Pasdaran?.? In Breve Sepehr Energy usa navi Boreas, Siri e Oxis per vendere greggio.. Luan Bird Shipping negli Emirati ha facilitato spedizioni verso la Cina.. Growth Trading e Damai Technology a Hong Kong sono state sanzionate.. Operazioni logistiche rilevate tra fine 2024 e metà 2025.. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto nuove sanzioni contro l’Iran per bloccare i flussi finanziari destinati alle forze armate di Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: sanzioni al braccio commerciale dell’Iran per bloccare il petrolio

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