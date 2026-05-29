Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha svolto un allenamento con i militari a bordo della USS Boxer a Singapore. L’attività si è svolta in preparazione di incontri diplomatici previsti nel fine settimana con leader e rappresentanti internazionali.

(LaPresse) Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è allenato insieme ai militari a bordo della USS Boxer a Singapore, in vista degli incontri diplomatici con leader e rappresentanti internazionali previsti nel fine settimana. Al centro del summit sulla sicurezza più importante dell’Asia ci sono la rapida modernizzazione militare della Cina, la crescente assertività di Pechino nell’Indo-Pacifico e le preoccupazioni degli alleati sulle priorità strategiche degli Stati Uniti nella regione. Lo Shangri-La Dialogue, organizzato dall’International Institute for Strategic Studies, si svolge in un momento di forte tensione internazionale: il Medio Oriente resta instabile dopo nuovi attacchi che minacciano il fragile cessate il fuoco nella guerra con l’Iran, mentre la Russia continua a intensificare l’offensiva in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Hegseth si allena sulla USS Boxer a Singapore insieme ai militari

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