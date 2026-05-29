Lavoratori e famiglie sono scesi in piazza Scala per protestare contro l’attuale situazione urbanistica, definita come uno stallo totale. Secondo quanto riferito, molte famiglie si trovano in attesa da mesi, mentre i lavoratori segnalano una paralisi delle attività legate ai progetti di sviluppo. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse decine di persone, che hanno chiesto interventi immediati per sbloccare le pratiche in attesa.

di Marianna Vazzana "Oggi siamo di fronte a famiglie sospese, società sospese e impiegati sospesi. Un intero sistema cittadino è paralizzato". A scriverlo in una nota è Filippo Maria Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese che dà voce alle migliaia di famiglie rimaste nel limbo dopo l’acquisto di una casa a causa delle inchieste su presunti abusi edilizi. Un tema caldo. La giornata ieri si è aperta con il presidio dei sindacati che chiedono "un riscontro urgente all’amministrazione comunale per tutelare i dipendenti della Direzione Rigenerazione Urbana, da tre anni al centro di vicende giudiziarie per aver semplicemente eseguito i compiti affidati dall’ente", ha ribadito Adriano Sgrò, portavoce della Rsu del Comune di Milano, a margine dell’assemblea indetta dai rappresentanti della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, le proteste. Lavoratori in piazza Scala. Le famiglie: "Stallo totale"

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