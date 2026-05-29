Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 29 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 29 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata a centro studio ancora Cinzia e Marco. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dalla protesta del parterre maschile e femminile del trono over che, stanchi del teatrino inscenato da Cinzia, Marco e Mario, decidono di alzarsi e lasciare lo studio! L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

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Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (29 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVOggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

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