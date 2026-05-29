Oggi sulla piazza Alimonda si trovano persone che visitano il luogo dell’uccisione di Carlo Giuliani durante le proteste contro il G8 di Genova. La piazza è rimasta sotto osservazione, con alcune persone che si sono fermate per osservare il sito e ricordare quanto accaduto. Nessuna manifestazione è stata segnalata, e la zona è stata monitorata dalle forze dell’ordine. La visita al luogo si svolge in un contesto di ricordo e commemorazione.

La sede del movimento neofascista Casapound in via Montevideo, nel quartiere Foce di Genova, è segnalata da un tricolore fissato nella parte alta della saracinesca all’ingresso e da un presidio della polizia. Dal lato opposto della carreggiata si apre via Odessa e in fondo, a un centinaio di metri, si scorgono gli alberi di piazza Alimonda. Lì, oltre una bassa ringhiera che contorna un’aiuola, c’è un cippo con la scritta “Carlo Giuliani ragazzo”, in memoria del manifestante di 23 anni ucciso da un carabiniere durante le proteste contro il G8 del 2001. E a poca distanza, dal lato opposto dei binari della ferrovia, c’è la Casa dello studente, un edificio che durante la seconda guerra mondiale era occupato dalla Gestapo e che fu luogo di tortura di prigionieri politici, partigiani e antifascisti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un’ombra nera su piazza Alimonda

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