Negli anni ’90, una donna ha raccontato di aver vissuto una situazione di paura quando uno stalker si presentò armato a un suo evento. La testimonianza è stata rilasciata durante un’intervista radiofonica, dove ha anche parlato della decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

In una recente intervista al programma di Radio2 I Lunatici, Alessia Merz si è raccontata su diversi aspetti della sua vita, compresa la scelta di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Durante la conversazione però, ha ricordato anche di quando a metà degli anni ’90 fu perseguitata da uno stalker, spiegando come l’uomo fosse arrivato a controllare i suoi spostamenti. “Mi faceva trovare sim di telefonini, mazzi di fiori ovunque andassi, controllava i miei spostamenti. Dopo un po’ ho fatto denuncia”, ha raccontato. Secondo il suo racconto, l’uomo era convinto che l’agente di Alessia ostacolasse il loro amore. In un episodio particolarmente inquietante, avrebbe anche confessato di essersi presentato armato a un evento pubblico a Salsomaggiore dove era presente la Merz. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Uno stalker si presentò armato ad un mio evento” – Alessia Merz racconta la paura vissuta negli anni ’90

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