Un gruppo di aziende ha manifestato interesse per il rilancio di BCS, coinvolta in una vertenza industriale che riguarda i lavoratori e il territorio. La discussione si concentra sulla possibilità di riprendere le attività dell'azienda. La vertenza rimane aperta, mentre le parti coinvolte valutano le opzioni. Nessuna decisione definitiva è stata presa al momento. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità competenti.

Si apre uno spiraglio per il rilancio di BCS, al centro di una delicata vertenza industriale che continua a preoccupare lavoratori e territorio. Dal confronto sono emersi però alcuni primi passi avanti che lasciano intravedere prospettive positive per il futuro dell’azienda. Le sigle sindacali hanno ribadito con forza che l’obiettivo non può limitarsi al semplice salvataggio della società, ma deve puntare al rilancio di una storica realtà industriale, considerata un simbolo del Made in Italy e un punto di riferimento del settore. Una posizione che, secondo quanto emerso dal tavolo, ha trovato piena condivisione da parte delle istituzioni presenti, a partire dai rappresentanti del Ministero, che hanno confermato la particolare attenzione riservata alla vicenda BCS. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uno spiraglio (e gruppi interessati) alla Bsc

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