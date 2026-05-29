Unità spinale e Grace Cantone della Torchina dona tre copie del manuale AAT-IT-3

Notizia in breve

Durante la Festa degli aquiloni, tenutasi dal 4 al 7 giugno a Fiorenzuola, l’associazione Cantone della Torchina ha donato tre copie del manuale AAT-IT-3 al reparto di Unità spinale e Grace dell’azienda sanitaria. La donazione si inserisce in un'iniziativa per rispondere a un bisogno concreto del reparto. La consegna è avvenuta nel corso dell’evento, senza ulteriori dettagli sul valore o sull’utilizzo del materiale donato.