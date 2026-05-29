Unità spinale e Grace Cantone della Torchina dona tre copie del manuale AAT-IT-3

Da ilpiacenza.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Festa degli aquiloni, tenutasi dal 4 al 7 giugno a Fiorenzuola, l’associazione Cantone della Torchina ha donato tre copie del manuale AAT-IT-3 al reparto di Unità spinale e Grace dell’azienda sanitaria. La donazione si inserisce in un'iniziativa per rispondere a un bisogno concreto del reparto. La consegna è avvenuta nel corso dell’evento, senza ulteriori dettagli sul valore o sull’utilizzo del materiale donato.

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Un gesto concreto, nato per rispondere a un bisogno reale. L’associazione Cantone della Torchina, in occasione dell’annuale Festa degli aquiloni (dal 4 al 7 giugno a Fiorenzuola), ha donato tre copie del manuale Aachener Aphasie Test AAT-IT-3KIT al reparto di Unità spinale e Gracer dell’Azienda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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