Unimarconi l’evoluzione della formazione universitaria | l’equilibrio tra flessibilità digitale e percorsi di specializzazione

Unimarconi ha annunciato un nuovo percorso di formazione che combina corsi online flessibili con specializzazioni pratiche. Gli studenti possono seguire lezioni da remoto, integrandole con tirocini e laboratori in presenza. La proposta mira a rispondere alle esigenze di chi lavora e studia contemporaneamente. La piattaforma digitale permette di personalizzare i programmi, mentre le sessioni pratiche sono pianificate in modo da favorire l’apprendimento diretto.

Il mondo dello studio sta cambiando rapidamente per andare incontro alle esigenze di studenti e lavoratori. Questa guida analizza l’importanza della flessibilità offerta dalle università online e la crescita dei percorsi di specializzazione post-laurea, focalizzandosi in particolare sulle opportunità occupazionali nel settore dell’educazione. Oggi decidere di prendere una laurea o riprendere in mano i libri significa cercare di conciliare al meglio impegni di lavoro, famiglia e scadenze d’esame. I ritmi di vita attuali hanno reso i vecchi modelli accademici, basati sull’obbligo di frequenza in aula a orari rigidi, un ostacolo difficile da superare per moltissime persone. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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