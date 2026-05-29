UNICEF Ebola | al via distribuzione aiuti in RD Congo 

Il 26 maggio 2026 sono stati segnalati in totale 121 casi confermati di Ebola e 17 decessi tra i pazienti diagnosticati. In risposta, sono iniziate le distribuzioni di aiuti umanitari in Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie stanno concentrando gli sforzi sul controllo dell’epidemia e sulla fornitura di assistenza ai pazienti. La distribuzione di materiali e risorse mira a sostenere le strutture sanitarie locali e le persone colpite dal virus.

Al 26 maggio 2026 segnalati in totale 121 casi confermati di Ebola e 17 decessi tra i casi confermati. Le autorità nazionali hanno inoltre registrato un totale di 1.077 casi sospetti.. L’UNICEF ha avviato il trasporto aereo e la distribuzione di oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari indispensabili e salvavita nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), nell’ambito della risposta globale all’emergenza causata dall’aggravarsi dell’epidemia di Ebola, con il sostegno dell’Unione Europea. Al 26 maggio 2026, nella Repubblica Democratica del Congo erano stati segnalati in totale 121 casi confermati di Ebola e 17 decessi tra i casi confermati. Le autorità nazionali hanno inoltre registrato un totale di 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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