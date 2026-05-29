Il Festival lirico ha acceso l’Arena con spettacoli di canto classico, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione si svolge durante l’estate italiana e porta in scena opere e concerti di musica lirica. Il canto lirico è riconosciuto come patrimonio dell’Unesco e rappresenta uno degli eventi principali della stagione estiva. La manifestazione si svolge in un ambiente all’aperto, offrendo un palcoscenico naturale per le esibizioni degli artisti.

di Stefano Marchetti Il canto lirico è patrimonio dell’Unesco, ed è anche nel cuore dell’estate italiana. Con ben 53 appuntamenti di opera, balletto e musica dal vivo, sei colossali produzioni liriche, oltre 80 fra direttori e cantanti e tutte le star più luminose, l’ Arena di Verona si prepara alla 103ª edizione del suo festival estivo che richiama appassionati da tutto il mondo. Sarà la stagione più lunga della sua storia: si aprirà infatti venerdì 5 giugno con l’evento ’Campioni del mondo - Italia loves Unesco’ in diretta mondovisione su Rai1, e si concluderà il 12 settembre. "Ci aspetta un festival densissimo di ricorrenze – spiega Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un’estate di stelle. Il Festival lirico accende l’Arena

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