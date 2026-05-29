Undici chili di droga tra casa e negozio arrestato un parrucchiere

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 43 anni, titolare di un salone di parrucchiere, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati circa undici chili di sostanze stupefacenti tra casa e negozio. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore dalle forze dell’ordine.

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Un cittadino italiano di 43 anni, titolare di un salone di parrucchiere, è finito in manette nelle scorse ore con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. È quanto si apprende da una nota diramata dalla procura di Prato, nell'ambito di una serie di controlli sul territorio pratese. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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