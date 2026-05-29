Undici chili di droga tra casa e negozio arrestato un parrucchiere
Un uomo di 43 anni, titolare di un salone di parrucchiere, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati circa undici chili di sostanze stupefacenti tra casa e negozio. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore dalle forze dell’ordine.
Un cittadino italiano di 43 anni, titolare di un salone di parrucchiere, è finito in manette nelle scorse ore con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. È quanto si apprende da una nota diramata dalla procura di Prato, nell'ambito di una serie di controlli sul territorio pratese. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
PRESO COM QUASE 25 KG DE MACONHA: homem guardou droga em casa em troca de R$ 500 reais
Notizie e thread social correlati
Prato: spacciava droga nel negozio, arrestato parrucchiere italianoA Prato, sono state sequestrate oltre 95 chili di droga in cinque operazioni tra il 10 aprile e il 22 maggio.
Droga in casa a Messina, arrestato 40enne: sequestrati 12 chili tra hashish e marijuanaLa Polizia di Stato di Messina ha arrestato un uomo di 40 anni durante un servizio antidroga.
Temi più discussi: Parrucchiere spacciatore: in casa e nel salone oltre 11 chili di hashish; Undici chili di droga tra casa e negozio, arrestato un parrucchiere; Parrucchiere e pusher . Nascondeva in negozio undici chili di hashish; Cocaina nascosta nelle mattonelle: sequestrati 11 chili di droga VIDEO.
#Torre Annunziata - Undici chili di cocaina all'interno di uno zaino. Carabinieri arrestano un 35enne Arrestato, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Leggi la notizia --> x.com
Viaggiava con undici chili di cocaina nello zaino: arrestato 35enne nel Napoletano. L'uomo, dopo aver abbandonato lo scooter, ha tentato di scappare a piedi ancora con il casco sulla testa. Sugli scalini però ha perso l'equilibrio ed è rovinosamente caduto, rip facebook
Viaggiava con undici chili di cocaina nello zainoViaggiava con undici chili di cocaina nello zaino: arrestato 35enne nel Napoletano. È accaduto a Torre Annunziata, dove i carabinieri hanno bloccato l'uomo al termine di un breve inseguimento. (ANSA) ... ansa.it
Parrucchiere e pusher. Nascondeva in negozio undici chili di hashishL’uomo, italiano di 43 anni, è stato arrestato su disposizione del giudice. Nell’ultimo mese sequestrata in città una valanga di stupefacenti. msn.com