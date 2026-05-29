Undici chili di droga tra casa e negozio arrestato un parrucchiere

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni, titolare di un salone di parrucchiere, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati trovati circa undici chili di sostanze stupefacenti tra casa e negozio. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore dalle forze dell’ordine.