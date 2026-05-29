Una tradizione imprenditoriale Se la leadership è donna

Dal 1986, Nicoletta Spagnoli guida la maison di moda fondata nel 1928 a Perugia, mantenendo una presenza femminile nel settore. La sua gestione unisce impresa, creatività e identità di marca, rendendola una delle poche donne a ricoprire un ruolo di rilievo in questo ambito. La maison è riconosciuta come una delle poche realtà italiane a mantenere questa tradizione imprenditoriale.

Tra le rare figure femminili della moda italiana a tenere insieme impresa, creatività e identità di marca, Nicoletta Spagnoli (nella foto) dal 1986 guida Luisa Spagnoli, storica maison nata a Perugia nel 1928,. La sua filosofia è fondata sull’equilibrio tra stilismo e comprensione del quotidiano: silhouette portabili, prezzi ragionevoli rispetto alla qualità, un’eleganza che accompagna invece di intimidire. Non un guardaroba da vetrina sacrale, ma da vita vera: lavoro, inviti, viaggi, pranzi importanti, serate, famiglia, rappresentanza. E poi c’è Perugia, città del cioccolato. Prima del guardaroba femminile, c’è il Bacio, inventato nel 1922 da Luisa Spagnoli recuperando gli scarti della lavorazione del cioccolato, trasformati in intuizione commerciale e in mito popolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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