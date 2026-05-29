Una stella del pianismo mondiale in concerto | arriva la celebre Martha Noguera

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 21, nella chiesa di San Mercuriale a Forlì, si terrà il concerto della pianista argentina Martha Noguera. La performance rientra nella rassegna Guido Agosti, che prosegue con un appuntamento di livello internazionale.

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La Rassegna Guido Agosti prosegue il proprio percorso artistico con un appuntamento di calibro internazionale: venerdì 29 maggio alle 21, nella cornice dell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì, si esibirà la pianista argentina Martha Noguera. Considerata una delle figure più autorevoli del pianismo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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