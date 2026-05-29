Una stella del pianismo mondiale in concerto | arriva la celebre Martha Noguera
Venerdì 29 maggio alle 21, nella chiesa di San Mercuriale a Forlì, si terrà il concerto della pianista argentina Martha Noguera. La performance rientra nella rassegna Guido Agosti, che prosegue con un appuntamento di livello internazionale.
La Rassegna Guido Agosti prosegue il proprio percorso artistico con un appuntamento di calibro internazionale: venerdì 29 maggio alle 21, nella cornice dell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì, si esibirà la pianista argentina Martha Noguera. Considerata una delle figure più autorevoli del pianismo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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