Una scultura monumentale dell’artista Emily Young sarà installata all’ingresso di Talamone domenica. La giunta comunale di Orbetello ha approvato la convenzione con l’associazione ’Casa dei Pesci - Ets’ per l’installazione temporanea dell’opera. La scultura sarà visibile nel borgo per un periodo limitato, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul tema dell’opera.

A Talamone domenica arriva una scultura monumentale dell’artista Emily Young. La giunta comunale di Orbetello ha approvato la convenzione con l’associazione ’Casa dei Pesci - Ets’ per l’installazione temporanea dell’opera d’arte all’ingresso del borgo. L’opera verrà collocata in via Cala di Forno, in uno spazio pubblico oggi occupato da due stalli per motocicli, e resterà installata per dieci anni. Saranno inaugurati sabato 6 giugno alle 17.30 sia la nuova scultura di Emily Young che il percorso panoramico, pensato per rendere il museo sottomarino della Casa dei Pesci accessibile anche da terra. Inoltre, come annunciato in consiglio comunale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una scultura di Emily Young sarà all’ingresso di Talamone

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