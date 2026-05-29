Una gelateria di Bologna festeggia 50 anni di attività, con due punti vendita aperti nel tempo. La sede storica, in via Montegrappa 11a, è stata inaugurata nel 1976, mentre l’altro locale, situato sotto le Due Torri, ha aperto i battenti 20 anni fa. La gelateria è nota per aver offerto, fin dagli inizi, più di dieci gusti di gelato, consolidando la sua presenza nel centro della città.

Qual è stata la prima gelateria bolognese a offrire più di dieci gusti? La risposta sta in un anniversario che si festeggia in città proprio in questi giorni: Gianni, due punti vendita, quello storico dal 1976 in via Montegrappa 11a e quello più recente, ’solo’ 20 anni, sotto le Due Torri. In verità il primato dei gusti arrivò in gelateria già nel 1972, quando il mitico Gianni De Simoni, oggi 79enne, aprì il suo punto vendità sempre in via Montegrappa, ma al civico 11c. Lì di gusti ne aveva 60 e la sua storia scorreva già dal 1960, quando arrivò a Bologna come muratore e decide di fare il gelatiere, sotto l’ala protettrice di Oliviero, che aveva il chiosco sui viali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una gelateria in festa ’Gianni’ compie 50 anni: "Passione e tanti gusti"

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