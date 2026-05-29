Arrivare all’isola di San Giacomo in Paludo in barca, attraverso la laguna veneziana, è già di per sé un’esperienza straniante. Ma nulla prepara il visitatore a ciò che lo attende sulla riva: una chiesa in mattoni che sembra sul punto di crollare, inclinata di quaranta gradi verso il suolo, con il campanile che fende il cielo come una lama obliqua. Eppure non cade. Non è mai caduta. E proprio in questo risiede la potenza silenziosa di Huff and a Puff, l’installazione permanente che Hugh Hayden ha concepito per la 61ª Biennale Arte di Venezia, commissionata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, capace di catalizzare l’attenzione della critica internazionale fin dai primi giorni di apertura. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una chiesa che sfida la gravità: l’installazione di Hugh Hayden alla Biennale di Venezia 2026

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