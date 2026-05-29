un successo internazionale nella kickboxing per vlad pascu del team jakini

Notizia in breve

Vlad Pascu, atleta del Team Jakini, ha ottenuto un risultato di rilievo a livello internazionale nella kickboxing. La competizione si è svolta il 28 maggio 2026 e ha visto Pascu distinguersi tra numerosi avversari. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta, che si è imposto in una delle competizioni più rilevanti del settore. L’evento si è tenuto in una città italiana, attirando partecipanti da diverse nazioni.