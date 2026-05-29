Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu del Team Jakini
Vlad Pascu, atleta del Team Jakini, ha ottenuto un risultato di rilievo a livello internazionale nella kickboxing. La competizione si è svolta il 28 maggio 2026 e ha visto Pascu distinguersi tra numerosi avversari. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane atleta, che si è imposto in una delle competizioni più rilevanti del settore. L’evento si è tenuto in una città italiana, attirando partecipanti da diverse nazioni.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu. Il giovane atleta del Team Jakini, nato nel 2010, ha combattuto nella svizzera Frauenfeld in occasione del galà di combattimento Skendo’s Fight Night che ha riunito atleti professionisti e dilettanti da diversi Paesi europei. Pascu ha incrociato i guantoni nei -65kg della categoria Junior con il campione nazionale rumeno Yanis Savu con cui ha disputato un incontro di altissimo livello che, al termine delle tre riprese, ha visto il verdetto unanime dei giudici premiare il portacolori della kickboxing aretina. Tra i primi a complimentarsi con il giovane atleta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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