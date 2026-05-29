un mattone per amatrice si parla di ricostruzione

Un evento dedicato al terremoto che ha colpito l’Appennino centrale ha previsto la partecipazione di un’azienda di Todi, T2D, dall’Umbria. La società fornirà una testimonianza sulla ricostruzione, in relazione alle attività svolte dopo il sisma. La manifestazione si concentra sulle iniziative e sui lavori di ripristino nell’area interessata dal terremoto. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modalità di intervento o sui progetti futuri.

TODI - Ci sarà anche una testimonianza dall’Umbria, con l’azienda T2D, che ha sede a Todi, all’evento dedicato al sisma che mise il ginocchio l’appennino centrale. A dieci anni da quel tremendo terremoto, che ha colpito duramente Amatrice e le aree montane, istituzioni, professionisti ed esperti faranno il punto sul percorso della ricostruzione e sulle sfide ancora aperte. L’appuntamento è in programma oggi dalle 14 alle 18.30, all’Auditorium della Laga di Amatrice, con il convegno a più voci “Un mattone per Amatrice”. "L’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è un momento di confronto sul futuro dei territori feriti dal terremoto del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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