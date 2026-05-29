Le celebrazioni di Eid al Adha sono iniziate, segnando la seconda festa più importante per i musulmani. Tuttavia, in alcune zone dell’Africa si registra una diminuzione dei sacrifici tradizionali. La riduzione potrebbe essere legata a fattori economici o alle restrizioni sanitarie, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause specifiche. La festività si svolge in un clima di osservanza religiosa, con preghiere e incontri familiari, anche se con modalità adattate alle circostanze attuali.

Il 27 maggio sono cominciate in tutto il mondo le celebrazioni per la seconda festa più importante per i musulmani: l’Eid al Adha, la festa del sacrificio, chiamata anche Tabaski in Africa occidentale. In quest’occasione si ricorda il sacrificio che, secondo il Corano, Ibrahim sarebbe stato disposto a fare uccidendo il figlio Ismail pur di onorare Allah, che però mandò un angelo a fermare l’uomo e sostituì il ragazzo con un ariete. Per questo la festa è tradizionalmente celebrata con l’uccisione di un animale (udhiya o qurbani), in molti casi un ovino, la cui carne è poi distribuita tra i poveri. Dall’inizio della guerra in Ucraina i rincari dei prezzi alimentari e del bestiame sono diventati un problema in tutta l’Africa, e tornano all’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto in queste occasioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un Eid al Adha con meno sacrifici

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Eid Al-Adha: The Greater Eid of Sacrifice Explained

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