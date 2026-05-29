Un bancomat anche a Fontanella Il Comune si appella a Poste | Sarebbe un servizio importante

Notizia in breve

Il Comune ha richiesto a Poste Italiane l’installazione di un bancomat presso l’ufficio postale di Fontanella, situato tra i territori di Empoli e Castelfiorentino. La richiesta mira a offrire un servizio di prelievo di contanti ai cittadini della zona. La richiesta è stata formalizzata con un appello diretto all’azienda, che non ha ancora dato una risposta ufficiale. L’installazione di un nuovo bancomat è considerata importante per la comunità locale.