Un bancomat anche a Fontanella Il Comune si appella a Poste | Sarebbe un servizio importante
Il Comune ha richiesto a Poste Italiane l’installazione di un bancomat presso l’ufficio postale di Fontanella, situato tra i territori di Empoli e Castelfiorentino. La richiesta mira a offrire un servizio di prelievo di contanti ai cittadini della zona. La richiesta è stata formalizzata con un appello diretto all’azienda, che non ha ancora dato una risposta ufficiale. L’installazione di un nuovo bancomat è considerata importante per la comunità locale.
Un bancomat per il prelievo di contante all’ufficio postale a Fontanella, crocevia tra i territori di Empoli e Castelfiorentino. Il Comune ha inviato una lettera a Poste Italiane per chiedere l’attivazione del servizio. Nella lettera – viene spiegato – Il municipio ringrazia Poste per il servizio svolto nel presidio a Fontanella ma che serve anche le vicine frazioni di Sant’Andrea e Granaiolo, oltre a fungere da punto d’appoggio per i tanti che percorrono la strada 429. L’attivazione di uno sportello automatico di prelievo contante sarebbe una novità sicuramente apprezzata, visto che un servizio analogo è disponibile solo a diversi chilometri di distanza, a Castelfiorentino nel capoluogo o a Ponte a Elsa per Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Un bancomat anche a Fontanella. Il Comune si appella a Poste: Sarebbe un servizio importante; Manca un Atm e il Comune di Empoli scrive a Poste Italiane.