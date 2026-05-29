Bruxelles ha applicato sanzioni che penalizzano le case automobilistiche europee, in particolare Stellantis e aziende tedesche, mentre ha concesso crediti alle aziende asiatiche, come Tesla. Le multe sono state imposte nel settore automobilistico, evidenziando una differenza tra le aziende europee e quelle provenienti dall’Asia. La situazione mostra come le decisioni dell’Unione Europea possano favorire alcuni produttori a discapito di altri.

E proprio mentre pensavamo che l’harakiri perfetto sull’automotive fosse stato compiuto, sono arrivati dei numeri, elaborati da uno studio di Dataforce ripreso dal quotidiano Milano Finanza, che dimostrano come al peggio non ci sia mai fine. Ricordate le multe sulle emissioni? Quelle di cui da anni si lamentano le principali case del Vecchio continente? Quelle che l’Europa aveva deciso di rendere più flessibili per dare una dimostrazione minima di resipiscenza rispetto al disastro green perpetrato a danno di uno dei settori centrali per l’industria europea? Bene, alla fine siamo arrivati a una spalmatura (per gli anni 2025-2027 il calcolo delle emissioni è stato dilazionato sul triennio anziché anno per anno) che non equivale a una cancellazione, anzi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ultimo harakiri a Bruxelles sull’auto: multe all’Europa e crediti ai cinesi

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