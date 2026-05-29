I sondaggi di questa settimana hanno una peculiarità che vale la pena segnalare prima di ogni altra cosa: sono stati tutti condotti prima delle elezioni amministrative di domenica e lunedì. Questo li trasforma in qualcosa di più prezioso di una semplice fotografia dell’umore degli italiani. Diventano un banco di prova. Ci dicono quali istituti hanno saputo leggere in anticipo ciò che sei milioni di elettori hanno poi confermato con il voto. E quel voto consegna alla storia recente del paese alcuni elementi che non si prestano a letture affrettate. Siamo davanti a una frammentazione territoriale in cui quattro movimenti si muovono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ultimi sondaggi, Luigi Crespi: il centrodestra vince da coalizione. Civiche sempre più in crescita

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Italo Bocchino - Conte e Schlein avevano già stappato lo champagne (23.05.26)

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