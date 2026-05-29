La UIL FPL denuncia che l’ASP privilegia i dirigenti lasciando i medici di Polistena senza adeguate misure di sicurezza. La questione riguarda in particolare i parcheggi riservati, che sembrano favorire i dirigenti e penalizzare i medici, creando una disparità nell’accesso e nella tutela. La questione è stata sollevata anche in relazione alla gestione complessiva delle risorse e delle priorità dell’ente.

? Domande chiave Come influiscono i parcheggi riservati sulla sicurezza dei medici di Polistena?. Perché la dirigenza di Palazzo TI.BI. ha escluso i sindacati?. Quali rischi corrono gli operatori sanitari durante i turni notturni?. Come impattano i blocchi logistici sull'accesso delle ambulanze ai presidi?.? In Breve Polistena registra disfunzioni logistiche per ambulanze e mezzi funebri presso la camera mortuaria.. Melito Porto Salvo lamenta assenza di stalli protetti per il personale sanitario.. Palazzo TI.BI. riserva posti auto interni esclusivamente alla dirigenza senza consultazione sindacale.. L'incidente dell'operatore Alessandro Cortese a Tauro evidenzia le criticità dei presidi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UIL FPL: ‘L’ASP tutela i dirigenti e penalizza la sicurezza dei medici

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