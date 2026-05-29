Uil Fp esulta per i 91 milioni al Neurolesi | Svolta storica per sanità e ricerca
La Uil Fp Messina ha accolto con soddisfazione l’approvazione di un piano di investimenti da 91 milioni di euro destinato all’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Il via libera è arrivato dopo il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Sanità. La somma riguarda interventi finanziati con risorse pubbliche e rappresenta una svolta significativa per la sanità e la ricerca nella regione.
La Uil Fp Messina accoglie con soddisfazione il via libera al programma di investimenti destinato all’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, dopo il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Sanità sugli interventi finanziati con le risorse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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