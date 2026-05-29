La Uil ha chiesto all’Ausl di rivedere il piano ferie estivo, affermando che non dovrebbe trasformarsi in un piano di smantellamento sanitario. Secondo il sindacato, vi sarebbe una carenza di organico che rischia di compromettere i servizi durante i mesi caldi. Il piano, presentato alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, mira a garantire le ferie al personale, ma la Uil ha espresso preoccupazioni riguardo agli effetti sulla qualità dell’assistenza.

"Il piano ferie non può diventare un piano di smantellamento sanitario". È l’attacco lanciato dalla Uil contro il piano estivo dell’Ausl, presentato alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana per garantire le ferie al personale durante i mesi estivi. Nel mirino del sindacato finiscono "la riduzione dei posti letto e dell’attività chirurgica, la chiusura di reparti e l’accorpamento di servizi", misure che secondo la Uil rappresentano "la strada più breve e dolorosa" scelta dall’azienda sanitaria per fronteggiare la cronica carenza di personale. "Anche quest’anno – accusano il coordinatore della Uil locale, Giuseppe Rago, e il segretario generale della Uil Fp Emilia-Romagna, Paolo Palmarini – l’estate rischia di trasformarsi in un periodo di smantellamento tecnico degli ospedali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uil: "Carenza di organico. Ausl riveda il piano ferie"

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