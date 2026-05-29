Ufficio turistico quattro operatrici sono confermate nel nuovo appalto

Notizia in breve

Quattro operatrici dell’ufficio turistico sono state confermate nel nuovo appalto. Mercoledì, le rappresentanze sindacali del settore terziario hanno firmato un verbale di accordo. Questo documento assicura la continuità del loro impiego e il mantenimento del personale già in servizio presso gli sportelli turistici. Non sono stati comunicati altri dettagli riguardo alle modalità o ai tempi di applicazione dell’accordo.