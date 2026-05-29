Ufficio turistico quattro operatrici sono confermate nel nuovo appalto
Quattro operatrici dell’ufficio turistico sono state confermate nel nuovo appalto. Mercoledì, le rappresentanze sindacali del settore terziario hanno firmato un verbale di accordo. Questo documento assicura la continuità del loro impiego e il mantenimento del personale già in servizio presso gli sportelli turistici. Non sono stati comunicati altri dettagli riguardo alle modalità o ai tempi di applicazione dell’accordo.
Le sigle del sindacato del terziario hanno firmato mercoledì il verbale di accordo per garantire la continuità occupazionale delle addette allo sportello turistico. L'intesa, che coinvolge sei lavoratrici, è stata raggiunta proprio mentre i camion svuotavano il Barino sotto Palazzo Mercanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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