Il Cagliari ha comunicato ufficialmente che non eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista. Dopo aver concluso la stagione in Serie A, il club ha deciso di non trattenere il giocatore, che quindi torna al Napoli. La decisione è stata presa al termine di un accordo tra le parti, in seguito alla salvezza raggiunta dal Cagliari nel campionato. La società ha annunciato che non proseguirà con il riscatto, e il calciatore rientrerà nel club di provenienza.

Archiviata la questione panchina, l’attenzione si è subito spostata sulla costruzione dell’organico e sulle scelte di mercato, con particolare attenzione all’equilibrio finanziario del club. A chiarire la linea societaria è stato il presidente Tommaso Giulini, intervenuto per fare luce su alcune situazioni legate ai giocatori arrivati in prestito nella scorsa stagione. Il numero uno rossoblù ha di fatto escluso la possibilità di riscattare tre profili che avevano vestito la maglia del Cagliari nell’ultimo campionato: Michael Folorunsho, Semih Kiliçsoy e Luca Mazzitelli. I tre faranno quindi ritorno ai rispettivi club di appartenenza, rispettivamente a Napoli, al Besiktas e al Como. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ufficiale, il Cagliari non riscatterà Folorunsho

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tensione altissima in Cagliari-Roma: e arrivano allo scontro

Notizie e thread social correlati

Folorunsho, il Cagliari riflette sul riscattoIl finale di stagione del Cagliari sarà decisivo per chiarire alcune questioni di mercato.

Folorunsho non verrà riscattato dal Cagliari: il Napoli valuterà cosa fareIl Napoli ha deciso di non riscattare il centrocampista dopo la stagione passata in prestito al Cagliari.

Temi più discussi: Perché Palestra non gioca Milan-Cagliari: a sorpresa l'esterno dei sardi parte dalla panchina; Serie A e Coppa Italia 2026/2027: le date ufficiali della nuova stagione, dalle soste alla finale; Stadio di Cagliari, i conti non tornano: l’investimento è molto pubblico e poco privato; America’s Cup, regate e non solo: il programma delle Preliminary Races di Cagliari.

[Moretto] Il Milan esonererà Allegri. Decisone presa da Cardinale. La mancanza di Champions League ha reso la decisione più semplice poiché la sua opzione di rinnovo automatico non è stata attivata. Solo l'annuncio ufficiale è in attesa reddit

Ufficiale - Il Cagliari non riscatta Folorunsho, torna a Napoli: annuncio del presidenteNapoli - Le ultime di mercato che inizia già a delinearsi in vista della prossima stagione, con Folorunsho che lascia Cagliari dopo una stagione positiva per vestire la maglia di nuovo del Napoli con ... msn.com

Gasperini e Fabregas in Champions League, Allegri (e la Juve di Spalletti) in Europa League. È ufficiale: il Dio del calcio esiste. Dopo Madama tracolla anche l'orrido Milan di Allegri (6 sconfitte nelle ultime 10 gare): è il trionfo di Roma e Como e dei loro formid x.com

Cagliari, ufficiale: riscattati Caprile, Adopo e PiccoliLa notizia era nell`aria da tempo, ma ora è diventata anche ufficiale. Il Cagliari ha scelto di trattenere in Sardegna il portiere Elia Caprile, arrivato a gennaio. calciomercato.com