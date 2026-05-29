Cinque paesi europei hanno firmato l’accordo di prestito Safe, mentre l’Italia non ha aderito. I paesi firmatari sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. La firma è stata confermata ufficialmente, mentre l’Italia resta esclusa dall’accordo. La notizia è stata comunicata da fonti ufficiali dell’Unione Europea. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali dal governo italiano in merito alla mancata adesione. La firma dell’accordo riguarda prestiti comunitari destinati a progetti di sviluppo.

"Abbiamo in totale 5 Stati che hanno firmato un accordo di prestito Safe: sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, quindi l'Italia non ne fa parte". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier nel corso del briefing quotidiano con la stampa. La Polonia, ha annunciato oggi l'esecutivo comunitario, ha ricevuto il primo esborso per 6,6 miliardi nell'ambito dello strumento Safe per finanziare la difesa. Si tratta del 15% della sua assegnazione totale di 43,7 miliardi di euro. La Polonia è il principale beneficiario dei finanziamenti Safe e il primo Stato Ue a ricevere un pagamento nell'ambito di tale strumento. Secondo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ue: "5 Paesi hanno firmato per il Safe, l'Italia no"

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