? Punti chiave Dove si terranno i banchetti informativi gestiti dai volontari AISM?. Come cambierà il volto di via Mercatovecchio sabato sera?. Perché la sclerosi multipla colpisce prevalentemente i giovani adulti?. Chi può trovare assistenza diretta presso la sede di via Cussignacco?.? In Breve Sabato 30 maggio banchetto informativo AISM tra le 18 e le 21 alla Loggia del Lionello.. Via Mercatovecchio illuminata di rosso per la campagna internazionale MSIF.. In Italia la patologia colpisce circa 150mila persone prevalentemente tra i 20 e i 40 anni.. Contatti AISM Udine in via Cussignacco 42 al numero 0432 509233.. Sabato 30 maggio la città di Udine si preparerà a celebrare la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla con un’iniziativa che trasformerà il volto urbano attraverso luci rosse e momenti di incontro sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine si illumina di rosso: appuntamento per la sclerosi multipla

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