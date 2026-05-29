Il leader di Azione ha dichiarato che l’Ucraina dovrebbe entrare nell’Unione Europea perché ha difeso l’Europa. La sua richiesta ha provocato tensioni all’interno del governo, dove si sono scontrate posizioni diverse. Ha anche invitato la premier e la segretaria di partito a prendere una posizione chiara a favore dell’adesione ucraina. La discussione riguarda il percorso e le condizioni per l’ingresso di Kiev nell’Unione.

Per il leader di Azione Kiev deve entrare nell'Ue perché "ha difeso l'Europa". Il tema è motivo di tensioni all'interno dello stesso governo, dove si scontrano posizioni variegate. Da Salvini, che si dice assolutamente contrario, a Tajani, favorevole ma senza dimenticare l'adesione dei Balcani, fino a Meloni, per la quale il sostegno a Zelensky è fuori discussione. Il premier sarà comunque chiamato a trovare una sintesi da portare al tavolo degli altri leader europei quando si inizierà a discutere dei negoziati “Sarebbe utile cheGiorgia Meloni e Elly Schleinsmettessero di fingersi morte e dicessero una parola chiarasull’ingresso dell’Ucraina nell’UE. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina nell’Ue, Calenda tuona: ‘Meloni e Schlein prendano posizione chiara a favore’

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Sarebbe utile che @GiorgiaMeloni e @ellyesse smettessero di fingersi morte e dicessero una parola chiara sull’ingresso dell’Ucraina nell’UE. La politica estera è, soprattutto nei momenti di crisi, la prima ragione per allearsi o meno. Le posizioni dei loro alleat x.com

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