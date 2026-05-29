Ucciso dalla seminatrice | No al patteggiamento
Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento nel procedimento riguardante la morte di una persona investita da una seminatrice. La decisione ha determinato il proseguimento del processo con rito abbreviato. La vicenda riguarda un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un uomo, e ora si procederà con le fasi successive del procedimento giudiziario. La richiesta di patteggiamento, presentata in precedenza, è stata formalmente rigettata.
Il gip blocca la nuova richiesta di patteggiamento: il processo per la morte di Pierpaolo Bodini andrà avanti con rito abbreviato. Per il caso del 18enne di Brembio morto il 20 giugno 2024 durante le operazioni di pulizia di una seminatrice nell’azienda agricola Bassanetti di Brembio, il procedimento penale entra così in una nuova fase. Questo l’esito dell’udienza che si è tenuta ieri davanti al gip Ivonne Calderon e che segna un ulteriore passaggio nell’inchiesta sulla tragedia costata la vita al giovane apprendista. La difesa del titolare dell’azienda agricola, il 59enne imputato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ha infatti reiterato la richiesta di patteggiamento già avanzata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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