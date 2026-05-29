Ucciso dalla seminatrice | No al patteggiamento

Notizia in breve

Il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento nel procedimento riguardante la morte di una persona investita da una seminatrice. La decisione ha determinato il proseguimento del processo con rito abbreviato. La vicenda riguarda un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un uomo, e ora si procederà con le fasi successive del procedimento giudiziario. La richiesta di patteggiamento, presentata in precedenza, è stata formalmente rigettata.