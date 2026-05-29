Ubriaco provoca incidente | nei guai

Un uomo è stato denunciato dopo aver provocato un incidente mentre era sotto l’effetto di alcol. Le indagini dei carabinieri di Macerata si sono concluse con la sua identificazione e la denuncia in stato di libertà. L’incidente si è verificato in una strada della zona e coinvolgeva almeno un altro veicolo. Le autorità hanno accertato che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Concluse le indagini dei carabinieri di Macerata è stato denunciato in stato di libertà alla Procura l’uomo che, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, addirittura a livello-record di 2,09 gradilitro, alla guida della propria auto aveva provocato un incidente stradale nel territorio di Apiro, coinvolgendo due minori. I fatti si sono verificati sabato. Verso le 17, un cittadino russo di 67 anni residente ad Apiro, stava percorrendo la provinciale 179 proveniente da Moscosi di Cingoli in direzione della frazione apirana di Frontale, quando nel tratto in località Fornaci, dopo aver superato una curva a sinistra, guidando in grave stato di alterazione psicofisica la propria auto, ne perdeva il controllo, sfiorando due biciclette ferme a bordo della strada, vicine a due bambini di 11 e 13 anni, fermi sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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