U-Boat presenta Darkmoon, un orologio che cambia colore in base alla luce. La collezione è stata rivisitata con un design che permette di trasformare l’aspetto dell’orologio in total black sotto determinate condizioni di illuminazione. Si tratta di un’innovazione nel settore dell’orologeria, con un meccanismo che modifica l’estetica dell’orologio in risposta alla luce ambientale. La collezione Darkmoon si distingue per questa caratteristica radicale e innovativa.

La nuova interpretazione radicale della collezione Darkmoon di U-Boat: un orologio capace di trasformare la luce in buio, grazie a un’innovazione assoluta nel panorama dell’orologeria contemporanea. I nuovi Darkmoon Kama vengono presentati in cassa da 46 mm in acciaio oppure in acciaio nero con trattamento PVD, abbinati a quadranti in tre diverse nuance (blu, verde e grigio) lavorati con un effetto soleil e degradé che sfuma progressivamente nel nero più profondo. Ma è soprattutto un elemento fotocromatico invisibile a ridefinire completamente l’esperienza reagendo ai raggi del sole, scurendosi lentamente fino a diventare nero assoluto nelle versioni blu e verde, mentre il quadrante grigio vira verso un viola intenso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - U-Boat stupisce con Darkmoon: trasforma la luce in total black

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