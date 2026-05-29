? Domande chiave Come reagisce il quadrante grigio alla luce solare diretta?. Perché la Super-LumiNova beige è fondamentale per leggere l'ora?. Come influisce l'olio interno sulla metamorfosi cromatica del quadrante?. Quanto durerà la reattività dei pigmenti dopo un'esposizione prolungata?.? In Breve Cassa da 46 mm in acciaio o con trattamento nero PVD.. Quadranti blu e verde virano al nero, quello grigio diventa viola.. Lancette e indice ore 12 utilizzano materiale Super-LumiNova beige.. Olio interno alla cassa aumenta profondità e intensità della metamorfosi cromatica.. U-Boat presenta i nuovi Darkmoon Kama con casse da 46 mm in acciaio o acciaio nero con trattamento PVD, introducendo una tecnologia fotocromatica che trasforma la luce solare in oscurità totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - U-Boat Darkmoon Kama: il nuovo orologio che trasforma il sole in buio

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