U-Boat Darkmoon Kama | il nuovo orologio che trasforma il sole in buio
Un nuovo orologio, chiamato Darkmoon Kama, presenta un quadrante grigio che cambia aspetto sotto la luce solare diretta. La Super-LumiNova beige, applicata sul quadrante, permette di leggere l’ora anche in assenza di luce, grazie alla sua luminescenza. La superficie del quadrante si scurisce sotto il sole, creando un contrasto visibile che aiuta a distinguere le lancette e le indicazioni.
? Domande chiave Come reagisce il quadrante grigio alla luce solare diretta?. Perché la Super-LumiNova beige è fondamentale per leggere l'ora?. Come influisce l'olio interno sulla metamorfosi cromatica del quadrante?. Quanto durerà la reattività dei pigmenti dopo un'esposizione prolungata?.? In Breve Cassa da 46 mm in acciaio o con trattamento nero PVD.. Quadranti blu e verde virano al nero, quello grigio diventa viola.. Lancette e indice ore 12 utilizzano materiale Super-LumiNova beige.. Olio interno alla cassa aumenta profondità e intensità della metamorfosi cromatica.. U-Boat presenta i nuovi Darkmoon Kama con casse da 46 mm in acciaio o acciaio nero con trattamento PVD, introducendo una tecnologia fotocromatica che trasforma la luce solare in oscurità totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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