Sabato 30 maggio, dalle 11,30 alle 19,30, si terrà un’esposizione collettiva di pittura, disegno e fotografia dedicata agli animali presso la sala Soci Ipercoop in viale Amendola, Arezzo. L’evento è organizzato dall’associazione Anima-L e si svolge nella stessa giornata in cui viene presentato il libro “Tyke – Elefanti in rivolta” di Francesco Cortonesi. La mostra rimarrà aperta per tutta la giornata.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Sabato 30 maggio dalle 11,30 alle 19,30 Anima-L arriva alla sala Soci Ipercoop Arezzo in Viale Amendola: una esposizione collettiva di pittura, disegno e fotografia dedicata agli animali. In mostra troverete le opere di Paola Maffei, Daniela Bordet, Miriam Patrucssi, Alessandro Masucci, Lucia Cheli, Barbara Sodi e Sara Gallorini. Alle 17,30 ci sarà la presentazione di “Tyke –Elefanti in rivolta ”, il libro di Francesco Cortonesi, accompagnato dall’illustratore Simone Arniani. Un racconto intenso che intreccia ribellione, libertà e rapporto tra esseri umani e animali, accompagnato dalle illustrazioni originali dell’autore grafico del libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tyke –Elefanti in rivolta ”, il libro di Francesco Cortonesi

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