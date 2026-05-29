Una mostra dedicata al secolo di Pomodoro espone le sue opere, tra cui una sfera che rivela risonanze segrete e tensioni nascoste anche nella forma più perfetta. La rassegna presenta pezzi che evidenziano l’uso di forme geometriche per esprimere concetti complessi. Tra le opere in esposizione, spicca una sfera che invita a riflettere sulla relazione tra perfezione e tensione interna. La mostra si concentra sulla capacità dell’artista di svelare significati nascosti attraverso le sue sculture.

Anche in una forma perfetta lui scopriva risonanze segrete e tensioni nascoste. Arnaldo Pomodoro amava sperimentare i materiali (e non solo il bronzo, sua “cifra“), sfidava i solidi della geometria euclidea, li spaccava e li feriva per rivelare al loro interno "una scrittura sconcertante", e si interrogava sul tempo nelle sue diverse dimensioni: il tempo geologico della Terra, quello arcaico delle culture e quello tecnologico di un futuro che vorremmo captare. Ogni sua opera – che sia la Sfera grande realizzata nel 1967, oggi collocata davanti al Palazzo della Farnesina a Roma, o la Sfera con sfera all’Onu di New York – è una macchina... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutto il mondo in una sfera. Il secolo di Pomodoro in mostra

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La Oscura Historia del Pañuelo: Sangre, Poder y Muerte

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