Nella cerchia del presidente sono coinvolti parenti, consiglieri, magistrati e politici, con accuse che vanno oltre la corruzione. Sono emersi casi di associazione a delinquere e traffico di influenze. Le indagini riguardano pratiche illecite e presunti accordi illeciti tra soggetti pubblici e privati. L'inchiesta si concentra su eventuali modalità di socializzazione delle tangenti, secondo alcuni analisti ispirate a modelli stranieri. La situazione è oggetto di approfondimenti giudiziari.

Moglie, fratello, consiglieri, ministri, magistrati e leader politici, a cominciare da Zapatero, l’ex premier nonché icona del progressismo all’amatriciana, pizzicato con un tesoro di 3 milioni prima di volare a Caracas: ci sono proprio tutti nella cerchia (diretta e indiretta) del capo del governo Pedro Sánchez, quella coinvolta nel mega scandalo di corruzione esploso mentre il premier e leader del Partito socialista spagnolo (Psoe) era in visita da papa Leone XIV. Uno scandalo che copre tutti i livelli, con capi d’imputazione che vanno dall’associazione a delinquere alla corruzione, il traffico d’influenze, la rivelazione di segreti d’ufficio, la falsa testimonianza, il falso documentale e altri reati contro le istituzioni dello Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tutti i tentacoli della Piovra. Il «modello Spagna» è socializzare le tangenti?

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