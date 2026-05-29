Al centro delle polemiche ci sono diversi casi giudiziari che coinvolgono membri del governo, contribuendo a indebolire la sua stabilità. La situazione giudiziaria si sta intensificando con indagini e procedimenti in corso, che coinvolgono figure di spicco dell’esecutivo. Questa serie di eventi mette sotto pressione l’amministrazione, alimentando dubbi sulla tenuta politica del governo. La crisi giudiziaria si somma alle difficoltà politiche, creando un quadro di instabilità crescente.

L'impressione è che sulla figura di Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo dal 2018, aleggi un grande equivoco. Perché se da un lato è riuscito a conquistare i circoli progressisti d'Europa, compresa l'opposizione italiana, diventando negli ultimi mesi il volto del socialismo europeo dissidente — anti-riarmo, pro-Palestina, critico della guerra in Iran, ostile all'agenda atlantista e incurante delle rappresaglie Usa — dall'altra parte, a Madrid, sembra sempre più solo, con il suo partito — il PSOE — falcidiato dalle inchieste della magistratura spagnola e un consenso popolare ora sempre più d'argilla. Lo dimostrano le elezioni regionali perse in Extremadura e in Andalusia e una crisi politica all'orizzonte che mette al centro l'ipotesi di elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tutti gli uomini del presidente": i casi giudiziari che stanno affondando il governo di Sánchez

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Tutti gli uomini del Duce - P5 - Il conte genero (1982)

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